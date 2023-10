Fissano aperture e chiusure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fissano aperture e chiusure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORARI

Significato/Curiosità : Fissano aperture e chiusure

Le aperture e le chiusure o gli orari sono convenzioni temporali stabilite da un'organizzazione o un'attività per determinare i periodi in cui sono disponibili per il pubblico o per svolgere determinate attività. Queste regole delimitano i momenti in cui un negozio, un ufficio o un luogo di lavoro sono aperti al pubblico, consentendo alle persone di pianificare le proprie visite o attività di conseguenza. Le aperture e le chiusure possono variare a seconda del tipo di attività, del settore o della regione geografica. Solitamente, gli orari di apertura sono determinati per garantire un equilibrio tra le esigenze del business e la convenienza dei clienti o degli utenti.

