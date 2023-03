Un fiore che si porta all occhiello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fiore che si porta all occhiello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GAROFANO

Soluzione e Curiosità per: Un fiore che si porta all occhiello L'architrave (dal latino trave maestra), detto anche epistilio, sopraccolonnio o soprassoglio, è un elemento architettonico orizzontale, non spingente e portato (cioè che non tocca il suolo, ma scarica il suo peso su altri elementi), anche se molto spesso è a sua volta portante per elementi superiori che lo sovrastano. Dianthus caryophyllus L. (Garofano comune) è una specie di Dianthus. Essa è probabilmente nativa della regione del Mediterraneo ma la sua esatta origine non è nota a causa della coltivazione estensiva che se ne è fatta negli ultimi 2.000 anni. Si tratta dell'antenato selvatico del garofano da giardino. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

