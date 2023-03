Lo si festeggia il 4 novembre - Cruciverba

La seconda stagione della serie televisiva Mare fuori, composta da 12 episodi, è stata trasmessa in prima visione da Rai 2 dal 17 novembre al 22 dicembre 2021. I primi due episodi sono stati pubblicati in anteprima da RaiPlay il 15 novembre 2021.

Il Real Teatro di San Carlo, noto anche come Teatro di San Carlo o Teatro San Carlo, più semplicemente chiamato San Carlo, è il teatro lirico di Napoli, tra i più famosi e prestigiosi al mondo. Fondato nel 1737, è il più antico teatro d'opera del mondo ad essere tuttora attivo, primo teatro italiano ad istituire una scuola per la danza; anticipa di 41 anni il Teatro alla Scala di Milano e di 55 anni il Teatro La Fenice di Venezia. In origine, poteva ospitare 3285 spettatori, poi ridotti a 1386 in seguito alle normative sulla sicurezza. Conta una vasta platea (22×28×23 m), cinque ordini di palchi disposti a ferro di cavallo più un ampio palco reale, un loggione ed un palcoscenico (34×33 m).