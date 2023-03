Fautori della pulizia - Cruciverba

La storia dell'Alto Adige (o anche del Sudtirolo) comprende le vicende storiche inerenti al territorio della provincia autonoma di Bolzano, in Italia. Il territorio provinciale, in antichità abitato da popolazioni di origine retica, fu conquistato nel 15 a.C. dai romani, che lo organizzarono come provincia di Rezia. Dopo il crollo dell'Impero romano d'Occidente nel 476, la zona passò ai Regni romano-germanici, ai longobardi e infine ai franchi, entrando a far parte del Sacro Romano ...

L'igienista dentale o dottore in igiene dentale è, nell'ordinamento italiano, un professionista sanitario che esercita in piena autonomia la propria attività, coadiuvando quella degli odontoiatri.