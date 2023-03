I farmaci equivalenti o - Cruciverba

Un farmaco è un prodotto di origine naturale o di sintesi che è in grado di provocare effetti sulle funzioni di un organismo vivente in virtù di determinate proprietà chimiche o fisiche, utilizzato allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione immunologica o metabolica. La parola farmaco deriva dal greco antico faµa, pharmakon, «rimedio, medicina» ma anche «veleno». La lingua inglese ha ...

La ricevuta generica è un documento redatto in carta semplice o prestampata, che ha lo scopo di indicare il passaggio di un bene (in genere denaro, ma può essere emessa per qualsiasi altro oggetto) da un soggetto ad un altro.