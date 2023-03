Si falcia nei prati - Cruciverba

Lama Mocogno (La Lama in dialetto frignanese) è un comune italiano di 2 657 abitanti della provincia di Modena in Emilia-Romagna, situato a sud del capoluogo. Fa parte dell'Unione dei Comuni del Frignano, che ha il proprio capoluogo a Pavullo nel Frignano.

Con il termine erba o pianta erbacea si indicano genericamente le piante con fusto non lignificato. Solitamente le erbacee sono annuali, ma non rare sono le specie biennali o perenni che, dopo l'appassimento della parte aerea, rinascono l'anno successivo grazie alla sopravvivenza della radice in stato quiescente durante la stagione sfavorevole.