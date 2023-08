A est dell Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A est dell Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : A est dell europa

Consiglio d'europa. durante la guerra fredda con europa orientale si indicava il cosiddetto blocco comunista, ma con l'allargamento a est dell'unione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asia (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento asia non cita le fonti necessarie o quelle presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : A est dell Europa : europa; Lo spazio senza controlli frontalieri in europa ; Isola in cui fu scritto un manifesto sull europa ; Si aggirava per l europa per Karl Marx; Quella di Milano è una delle più vaste Ztl d europa ; Una capitale del Nordeuropa ; La cittadina più meridionale dell europa continentale;

Cerca altre Definizioni