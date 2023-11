La definizione e la soluzione di: Diresse Ladri di biciclette e Il giardino dei Finzi Contini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DE SICA

Significato/Curiosita : Diresse ladri di biciclette e il giardino dei finzi contini

All'italiana. i suoi film sciuscià, ladri di biciclette, ieri, oggi, domani e il giardino dei finzi contini hanno vinto l'oscar al miglior film in lingua... All'italiana. i suoi film sciuscià, ladri di, ieri, oggi, domanihanno vinto l'oscar al miglior film in lingua... Vittorio De Sica, all'anagrafe Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica (Sora, 7 luglio 1901 – Neuilly-sur-Seine, 13 novembre 1974), è stato un attore, regista e sceneggiatore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

