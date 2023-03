Devoti al proprio Paese - Cruciverba

addam usayn Abd al-Majid al-Tikriti (in arabo: ; Tikrit, 28 aprile 1937 – Baghdad, 30 dicembre 2006) è stato un politico, militare e dittatore iracheno, presidente dell'Iraq dal 1979 al 2003.

Il patriottismo è l'impegno profuso in nome della patria, in genere uno Stato-nazione, ma anche una regione o una città. Si esprime ad esempio attraverso l'orgoglio per i progressi conseguiti o per la cultura sviluppata in patria ma anche col desiderio di conservarne il carattere e i costumi, l'identificazione con altri membri della nazione.