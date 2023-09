Determina certi incontri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determina certi incontri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CASO

Significato/Curiosita : Determina certi incontri

Formano il letto su cui poggiano gli strati più duri di dolomite. ciò determina il fenomeno delle falesie, cioè delle ripide scarpate e delle «mensole»... Iniziano con o contengono il titolo. caso – comune spagnolo delle asturie caso (kàsos) – isola del dodecaneso, grecia caso – frazione del comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

