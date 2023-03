Il decigrammo in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il decigrammo in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DG

Soluzione e Curiosità per: Il decigrammo in breve Sigle Default Gateway

Deutsche Grammophon – casa discografica tedesca

– casa discografica tedesca Direttore generale

Direzione generale della Commissione europea Codici DG – codice vettore IATA di South East Asian Airlines Mineralogia Dg – abbreviazione di digenite Religione DG – abbreviazione di Dei Gratia , "per grazia di Dio", utilizzata nelle monete

– abbreviazione di , "per grazia di Dio", utilizzata nelle monete DG – abbreviazione di Dio Guardi, che nei documenti seguiva il nome del Re del Regno delle Due Sicilie Unità di misura dg – simbolo SI del decigrammo Altro DG – targa automobilistica di Maluku settentrionale (Indonesia)

– targa automobilistica di Maluku settentrionale (Indonesia) DG – sigla di alcuni modelli di Harley-Davidson, acronimo di Disk Glide

D&G – marchio di Dolce & Gabbana

