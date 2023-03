Le custodiscono i pastori - Cruciverba

Nell'antica religione greca, la ninfa (in greco antico µf, nymphe, 'fanciulla', 'sposa') era una divinità legata alla natura. Potenze divine dei boschi, dei monti, delle acque e delle sorgenti, degli alberi, ma anche delle regioni o delle città o degli stati, le ninfe erano esseri immortali, anche se in epoca tarda a volte considerate come mortali, ma comunque dalla vita longeva.

Giada Greggi (Roma, 18 febbraio 2000) è una calciatrice italiana, centrocampista della Roma e della nazionale italiana.