Così inizia l avventura - Cruciverba

Sigle

Alta velocità ferroviaria

Codici

AV – codice vettore IATA di Avianca

AV – codice FIPS 10-4 di Anguilla

av – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua avara

AV – codice ISO 3166-2:ES della Provincia di Avila (Spagna)

AV – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Avellino (Italia)

Informatica

AV – abbreviazione per il motore di ricerca AltaVista

AV – abbreviazione per Audio/Video

AV - abbreviazione per Antivirus

Numismatica

AV – (più raramente AU) oro (dal latino aurum)

Pornografia

AV – acronimo di Adult Video, viene usato per indicare i film per adulti e le attrici pornografiche vengono spesso identificate come AV idol

Religione

A.V. – Ancelle della Visitazione

Altro