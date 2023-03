Così è la fauna delle profondità oceaniche - Cruciverba

Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 è una pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo, appartenente alla famiglia delle Posidoniacee (angiosperme monocotiledoni).

Ha caratteristiche simili alle piante terrestri, ha radici, un fusto rizomatoso e foglie nastriformi lunghe fino ad un metro e unite in ciuffi di 6-7. Fiorisce in autunno e in primavera produce frutti galleggianti volgarmente chiamati "olive di mare".

Forma delle praterie sottomarine che ...

Pesce abissale è un nome comune generico delle specie di pesci diffuse nelle profondità marine o oceaniche. In questa categoria (che non ha valore tassonomico) rientrano i pesci lanterna.