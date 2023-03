Le copie biologiche identiche - Cruciverba

My Hero Academia ( Boku no hiro akademia, lett. "La mia accademia da eroe") è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 7 luglio 2014. Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l'opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare ...

Le guerre dei cloni (Clone Wars) sono una serie di conflitti narrati nella saga fantascientifica di Guerre stellari. Sono menzionate brevemente nel primo film della serie del 1977 Guerre stellari (chiamate nel doppiaggio italiano guerre dei quoti) ma vengono effettivamente mostrate per la prima volta nei prequel L'attacco dei cloni (2002) e La vendetta dei Sith (2005). Le guerre dei cloni costituiscono inoltre l'ambientazione temporale delle serie animate Star Wars: Clone Wars e Star Wars: The Clone Wars e del film omonimo, oltre a romanzi, fumetti e videogiochi.