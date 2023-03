È coperto dalla schiuma del latte - Cruciverba

Senseo è il nome commerciale di un particolare sistema per la preparazione di caffè in cialde prodotto dalle società olandesi Philips e Douwe Egberts (una società del gruppo Sara Lee). Le caratteristiche principali, che ne hanno decretato l'enorme successo in tutto il mondo, sono la semplicità d'uso (basta premere un tasto per avere in 30 secondi una tazza di caffè), il costo contenuto (sia della macchina sia delle cialde) e il sistema brevettato di produzione della schiuma.

Cappuccino – monaco francescano appartenente all'Ordine dei frati minori cappuccini

– monaco francescano appartenente all'Ordine dei frati minori cappuccini Cappuccino – bevanda calda a base di caffè e latte

– bevanda calda a base di caffè e latte Cappuccino – nome comune del coleottero Bostrichus capucinus

– nome comune del coleottero Cappuccino – nome comune di alcuni uccelli del genere Lonchura

– nome comune di alcuni uccelli del genere Suzuki Cappuccino – automobile prodotta dalla Suzuki

– automobile prodotta dalla Suzuki Cappuccino – linguaggio di programmazione e di sviluppo

– linguaggio di programmazione e di sviluppo Cappuccino – gruppo musicale italiano