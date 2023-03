Contrazione nervosa - Cruciverba

Il sistema muscolare è l'insieme degli organi che permettono, attraverso la contrazione muscolare, il movimento del soggetto e lo scorrimento di sostanze all'interno degli organi, come sangue e cibo. Inoltre insieme al sistema scheletrico costituisce l'apparato locomotore. La contrazione avviene nel momento in cui le fibre di cui è costituito il muscolo, in seguito ad uno stimolo nervoso, scorrono le une sulle altre generando una forza che attraverso il tendine si trasmette alla leva ...

Con tic si intendono, in campo medico-scientifico, tutti quei movimenti stereotipati, senza uno scopo preciso, che l'individuo compie senza averne il controllo. Se si prova a controllarli possono scaturire contrazioni violente, come reazione al tentativo di contenimento del tic. Il tic è un'anomalia rientrante nella casistica dei disordini del movimento.