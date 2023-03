Le consonanti in lima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in lima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LM

Soluzione e Curiosità per: Le consonanti in lima La L o l (chiamata elle in italiano) è la decima lettera dell'alfabeto italiano e la dodicesima dell'alfabeto latino moderno. Sigle Lunar Module – modulo lunare del programma Apollo

– modulo lunare del programma Apollo Loggia Massonica Codici LM – codice vettore IATA di Livingston (azienda)

LM – codice ISO 3166-2:IE della contea di Leitrim (Repubblica d'Irlanda)

LM – codice ISO 3166-2:LA di Louang Namtha (Laos)

LM – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Limbaži (Lettonia) Economia Curva LM (Liquidity preference/Money supply) – rappresentazione del settore monetario nel modello IS-LM Informatica LM Hash – Hash usata dalla Microsoft Mineralogia Lm – abbreviazione di limonite Unità di misura lm – simbolo del lumen Altro LM – 950 nel sistema di numerazione romano

LM – targa automobilistica di Limburg-Weilburg (Germania)

LM – acronimo di "licenza media"

LM – acronimo di "laurea magistrale" Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

