I condizionatori con una parte fuori - Cruciverba

Il condizionatore d'aria è una macchina termica in grado di abbassare o innalzare la temperatura di una stanza o in generale di un ambiente di un edificio in cui si trovi. Per ottenere questo risultato, sviluppa calore sensibile (positivo o negativo) attraverso il quale avviene la trasmissione del calore con un fluido, il quale messo a sua volta in circolazione cede tale calore ad un ambiente. La potenza di un condizionatore si misura in BTU/h, frigorie/h o kW, com'è d'obbligo ...

Cinema e televisione

Split – film del 2016 diretto da Deborah Kampmeier

– film del 2016 diretto da M. Night Shyamalan Split – serie televisiva israeliana del 2009

Geografia

Split – nome in lingua croata della città di Spalato, in Croazia

Musica

Split discografico – in musica, un album o un singolo contenente canzoni di due o tre artisti

( ) – singolo di Tiësto coi The Chainsmokers del 2015 Split – split del gruppo Verdena e del cantautore Iosonouncane del 2015

Tecnologia

Split – unità autonoma di condizionamento/riscaldamento composta da un'unità interna e un'unità esterna

Netsplit – in informatica, disconnessione di un nodo da una rete

– in informatica, disconnessione di un nodo da una rete Split – comando dei sistemi Unix per suddividere un file in più parti

Altri progetti