Componimenti poetici - Cruciverba

Cinema

ODI – Compagnia di doppiaggio fondata da Carlo D'Angelo a Roma, nel 1945.

Geografia

Odi – città dello Stato di Bayelsa (Nigeria), dove avvenne il Massacro di Odi

Informatica

ODI – estensione file di immagine OpenDocument

Letteratura

Odi – breve testo in lingua greca contenuto nella versione dei Settanta della Bibbia

Odi di Salomone – apocrifo dell'Antico Testamento

Odi – raccolta di 104 poesie in quattro volumi di Orazio

Odi – raccolta di 22 poesie di Giuseppe Parini

Onomastica

Odi – cognome italiano

Politica

ODI (Overseas Development Institute) - think tank indipendente, con sede a Londra, attivo su temi dello sviluppo internazionale e su questioni umanitarie

