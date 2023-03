Si chiude con morti e feriti - Cruciverba

L'incidente del passo di Djatlov (in russo: , traslitterato: Gibel' turgruppy Djatlova, lett. Morte della comitiva di Djatlov) avvenne la notte del 2 febbraio 1959, quando nove escursionisti accampati nella parte settentrionale dei monti Urali morirono per cause rimaste sconosciute. Il fatto avvenne sul versante orientale del Cholatcachl', che in ...

Una battaglia (dal latino battualia, ovvero "scherma di gladiatori e di soldati"), nel lessico militare, indica un combattimento fra due o più parti organizzate militarmente che cercano di avere ragione l'una delle altre durante all'interno di una guerra o di una campagna militare ed è un mezzo per sviluppare una più vasta strategia militare.