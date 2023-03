Canta dietro l altare - Cruciverba

Una messa solenne (in latino Missa solemnis) è una messa tridentina celebrata con canto da un sacerdote con l'assistenza di un diacono e un suddiacono. Il ruolo degli ultimi due è spesso supplito da due preti. Nell'ultima versione del Messale Tridentino, promulgata da papa Giovanni XXIII, la messa solenne è definita come una messa in canto celebrata con l'assistenza dei sacri ministri, cioè diacono e suddiacono.

Coro – città del Venezuela

– città del Venezuela Coro – brano di un'opera lirica

– brano di un'opera lirica Coro – gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi

– gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi Coro greco – gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari

– gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari Coro , gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate

, gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate Coro – parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci)

– parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci) Coro è una variante minore del gioco dell'Omweso (vedi), diffusa presso nella zona di Lango in Uganda

Pagine correlate

Musica corale

Altri progetti