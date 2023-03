Brutte facce - Cruciverba

Vincent Peter "Vinnie" Jones (Watford, 5 gennaio 1965) è un attore ed ex calciatore gallese, di ruolo centrocampista.

Giù per il tubo (Flushed Away) è un film d'animazione del 2006, co-prodotto dalla Aardman Animations e da DreamWorks Animation, alla loro terza collaborazione dopo Galline in fuga (2000) e Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro (2005).