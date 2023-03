Botteghe provviste di tutto - Cruciverba

Ponte Vecchio è un ponte storico che scavalca il fiume Arno a Firenze. Il ponte collega via Por Santa Maria (lungarno degli Acciaiuoli e lungarno degli Archibusieri) a via de' Guicciardini (borgo San Jacopo e via de' Bardi).

Il termine emporio (dal greco antico empòrion; plurale empòria) designava nel Mediterraneo antico una località marittima adibita allo scarico, al deposito e alla vendita di merci.