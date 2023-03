Il Balaton è in Ungheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Balaton è in Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LAGO

Soluzione e Curiosità per: Il Balaton e in Ungheria Il lago Balaton chiamato anche "mare magiaro", si trova nell'Ungheria occidentale ed è il più grande lago dell'Europa centrale. Un lago è una grande massa per lo più d'acqua dolce raccolta nelle cavità terrestri: laghi di grandi dimensioni sono alle volte chiamati mari interni . Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

