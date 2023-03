Bagnato sino alle ossa - Cruciverba

Le cosiddette Cinque giornate di Milano sono un episodio di insurrezione armata avvenuto tra il 18 e il 22 marzo 1848 nell'allora capitale del Regno Lombardo-Veneto, che portò alla temporanea liberazione della città dal dominio austriaco.

Il soggy biscuit, dall'inglese "biscotto fradicio", conosciuto anche come ookie cookie, limp biscuit, wet biscuit, shoot the cookie, o cum on a cookie, è una pratica di sesso di gruppo maschile inerente alla masturbazione collettiva, dove i partecipanti si posizionano in cerchio con in mezzo un biscotto o un cracker, masturbandosi fino all'eiaculazione sullo stesso; l'ultima persona che eiacula o che non riesce a farlo, è costretta per penitenza a mangiare il suddetto biscotto inzuppato di sperma.