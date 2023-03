È attaccatissimo al denaro - Cruciverba

La battaglia della vita è un romanzo breve di Charles Dickens. È il quarto dei cinque libri natalizi dello scrittore.

John Jonah Jameson, Jr. più conosciuto come J. Jonah Jameson, detto anche J.J.J., è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni), pubblicata dalla Marvel Comics. Appare fin dal primo numero di The Amazing Spider-Man (1963). Stan Lee, nel creare il personaggio si è ispirato a se stesso, o meglio a come credeva di essere visto dai suoi collaboratori.