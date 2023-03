Si attaccano a morsi ma non si mangiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si attaccano a morsi ma non si mangiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REDINI

Soluzione e Curiosità per: Si attaccano a morsi ma non si mangiano L'orso bruno (è un animale grande Linnaeus, 1758), chiamato anche semplicemente orso, è un mammifero appartenente alla famiglia Ursidae, diffuso in gran parte dell'Asia e del Nordamerica, oltre che in Europa (Italia compresa). I finimenti sono gli accessori indossati dai cavalli durante il loro uso come animali domestici. La sella, le staffe, la testiera, la capezza, le redini, il morso, le imbragature, le martingale e i pettorali sono tutti finimenti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si attaccano a morsi ma non si mangiano : attaccano; morsi; mangiano; Si attaccano alle lenze Insetti parassiti che si attaccano alla pelle Si attaccano ai collari Soldati che attaccano Li attaccano le sarte Preso a morsi Dànno morsi velenosi Finiscono a morsi morsi, logorati Colti con le mani nel sacco morsicati da insetti Si mangiano con la dama Si mangiano per vizio Si mangiano giocando Si mangiano con i Wurstel Si mangiano nel picnic Cerca altre Definizioni