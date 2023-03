Un asse come il cardine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un asse come il cardine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERNO

Soluzione e Curiosità per: Un asse come il cardine Il cardine (frequentemente alla latina cardo, che significa "polo", "punto cardinale") era una via che correva spesso in direzione nord-sud nelle città romane. Sommariva Perno (Somariva-l'Àuta in piemontese) è un comune italiano di 2 710 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte. Fa parte della delimitazione geografica del Roero. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

