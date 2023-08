L alto monte della California con il telescopio di Hale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L alto monte della California con il telescopio di Hale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALOMAR

Significato/Curiosita : L alto monte della california con il telescopio di hale

della strumentazione e al disegno ottico del telescopio principale e del suo enorme specchio da 5 m, in stretta collaborazione con george ellery hale... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. palomar è un romanzo di italo calvino pubblicato per la prima volta nel 1983. calvino... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

