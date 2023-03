Un albero spinoso dai fiori bianchi e odorosi - Cruciverba

Il durian (noto anche con il nome di "durion"), italianizzato in durione, è il frutto di diverse specie arboree appartenenti al genere Durio. Vi sono oltre 30 specie di Durio riconosciute, di cui almeno nove producono frutta commestibile; in Thailandia sono state denominate oltre 300 varietà, 102 in Indonesia e 100 in Malesia. Durio zibethinus è l'unica specie disponibile sul mercato internazionale, mentre le altre specie sono vendute unicamente nei mercati ...

Acacia Mill., 1754 è un genere di piante della famiglia delle Leguminose, dette anche Fabaceae secondo la classificazione APG, e alla sottofamiglia delle Mimosoideae .