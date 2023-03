Un albergo con tanti appartamentini - Cruciverba

Thomas Ruggles Pynchon Jr. (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['pntn] o anche Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['pntn]) (Glen Cove, 8 maggio 1937) è uno scrittore statunitense.

Il Residence Act del 1790, ufficialmente intitolato Atto per stabilire la sede temporanea e permanente del governo degli Stati Uniti, è uno statuto federale degli Stati Uniti, adottato durante la seconda sessione del Primo Congresso degli Stati Uniti, divenuto legge per firma del presidente George Washington, il 16 luglio 1790. La legge prevedeva l'istituzione di una capitale nazionale e di una sede permanente del governo in un sito lungo il fiume Potomac, conferendo al presidente Washington il potere di nominare commissari per la supervisione del progetto. Inoltre, con la legge si stabiliva la scadenza del dicembre 1800 per la preparazione della nuova sede del governo, designando Filadelfia come capitale temporanea della nazione fino alla costruzione della nuova. Al momento della legge, il governo federale aveva invece sede a New York.