Un acqua di Venezia - Cruciverba

La Reyer Venezia, nota per ragioni di sponsorizzazione come Umana Reyer, è la principale società di pallacanestro di Venezia e milita in Serie A.

Sigle

American Land Title Association

American Literary Translators Association – associazione statunitense di letterati traduttori

– associazione statunitense di letterati traduttori Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Automobilismo

Alta – fabbrica greca di automobili, motociclette e veicoli da trasporto

– fabbrica greca di automobili, motociclette e veicoli da trasporto Alta Car and Engineering Company – costruttore automobilistico di Formula 1

Geografia