_-line, cioè disconnesso - Cruciverba

Acronimi

Oil-for-food – programma delle Nazioni Unite

Codici

OFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Offutt Air Force Base, Omaha (Nebraska), Stati Uniti

Informatica

OFF – Open Font Format

Musica

OFF – progetto musicale tedesco, formato da Sven Väth, Michael Münzing e Luca Anzilotti

O.F.F. – album degli Ola, Frukt & Flingor del 1976

OFF – serie discografica della Bluebell Records

Altro