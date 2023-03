Ricorda una storica brigata - Cruciverba

Le Brigate Rosse (BR) sono state un'organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta armata rivoluzionaria per il comunismo. Di matrice marxista-leninista, è stato il più potente, il più numeroso e il più longevo gruppo terroristico di sinistra del secondo dopoguerra esistente in Europa occidentale.

Sassari ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'sassari/, , toponimo in italiano e in sassarese, Tàttari in sardo) è un comune italiano di 121 021 abitanti, capoluogo della omonima provincia in Sardegna.