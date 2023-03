Quello Supremo era il parlamento dell Urss - Cruciverba

Il Palazzo del Parlamento (in romeno Palatul Parlamentului) è un edificio pubblico della città di Bucarest, in Romania, sede del Parlamento e della Corte costituzionale della Romania. Il suo nome originale era Casa del Popolo (Casa Poporului), ma tale denominazione è stata abbandonata con la fine dell'era comunista, sebbene sia tuttora utilizzata comunemente da molti Romeni.

Il Soviet (in russo: , traslitterato: sovet; IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[s'vet] , letteralmente «consiglio») è una struttura assembleare finalizzata alla gestione democratica e livellata del potere politico ed economico da parte della classe operaia e contadina. I Soviet nacquero nell'Impero russo all'inizio del XX secolo e divennero fondamento costituzionale dello Stato socialista dapprima nella RSFS Russa e poi in Unione Sovietica. Analoghe strutture, sull'esempio russo e sovietico, si svilupparono successivamente anche in altri Paesi.