Porto della Sardegna - Cruciverba

La Sardegna ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/sar'dea/; Sardìgna o Sardìnnia in sardo) è una regione italiana a statuto speciale di 1 575 028 abitanti con capoluogo Cagliari, la cui denominazione bilingue utilizzata nella comunicazione ufficiale è Regione Autonoma della Sardegna / Regione Autònoma de Sardigna. Istituita nel 1948, è divisa amministrativamente in quattro ...

Olbia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['lbja] ; Terranoa in sardo, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/terra'noa/; Tarranoa in gallurese, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/tarra'na/) è un comune italiano di 61 048 abitanti della provincia di Sassari in Sardegna.