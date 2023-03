Non manomessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non manomessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTATTI

Soluzione e Curiosità per: Non manomessi Il domani non muore mai (Tomorrow Never Dies) è un film del 1997 diretto da Roger Spottiswoode. Gli stati federati dell'Austria (in tedesco Länder, singolare Land) sono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e ammontano a 9. Ciascuno di essi si articola ulteriormente in distretti. Ogni Land ha un organo legislativo chiamato Landtag che legifera entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, ogni Land inoltre ha un numero di rappresentanti all'interno di una delle camere del parlamento (Bundesrat). La città di Vienna è amministrata da un sindaco. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 marzo 2023

Cerca altre Definizioni