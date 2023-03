Mettersi comodo - Cruciverba

L'ivrogne è un cortometraggio del 1897 diretto da Georges Hatot.

Herald of Free Enterprise è stata una nave traghetto costruita nel 1980 per la compagnia di navigazione britannica Townsend Thoresen. Il 6 marzo 1987, appena salpata dal porto di Zeebrugge, si ingavonò a seguito della mancata chiusura dei portelloni di accesso al garage, capovolgendosi sulla murata di sinistra e andando ad adagiarsi su un basso fondale. L'incidente, il più grave in tempo di pace ad aver coinvolto una nave battente bandiera britannica dai tempi del Titanic, costò la vita a 193 persone .