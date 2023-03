Depositi per cereali - Cruciverba

La Casa Walser è un'antica casa rurale, una delle caratteristiche della cultura walser.

Un silo, dal greco antico s (siròs), "fossa per conservare il grano", è un recipiente cilindrico verticale con fondo svasato, come una sorta di torre, o orizzontale (silo detto "a trincea"), destinato a deposito per merci e prodotti granulari sfusi che hanno forma o consistenza di polvere, come ad esempio i cereali. Si distinguono anche sili "a balcone".