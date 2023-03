Come i lineamenti... di chi è stanco o emozionato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i lineamenti... di chi è stanco o emozionato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIRATI

Soluzione e Curiosità per: Come i lineamenti... di chi e stanco o emozionato Tirate sul pianista (Tirez sur le pianiste) è un film del 1960 diretto da François Truffaut, basato sul romanzo Sparate sul pianista di David Goodis che parla della timidezza e dell'amore, mescolando stili e generi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 marzo 2023

