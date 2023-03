Come certi numeri... e certi ordigni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come certi numeri... e certi ordigni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATOMICI

Soluzione e Curiosità per: Come certi numeri... e certi ordigni Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 19 dicembre 1861 – Motta di Livenza, 13 settembre 1928), è stato uno scrittore e drammaturgo italiano. I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki furono due attacchi nucleari, attuati sul finire della seconda guerra mondiale e compiuti dagli Stati Uniti contro il Giappone. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 marzo 2023

