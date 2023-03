Abitanti di una zona dell Italia meridionale - Cruciverba

Il Mezzogiorno o Meridione d'Italia è un'area geografica italiana comprendente l'Italia meridionale e quella insulare.

Il Salento (Lu Salentu in dialetto salentino; Salènde in dialetto tarantino; Sat, Salénto in greco), noto anche come penisola salentina, è una regione storica, geografica e culturale dell'Italia sud-orientale, posta tra il mar Ionio a ovest e il mar Adriatico a est, amministrativamente parte della regione Puglia. Figurativamente costituisce il tacco dello stivale italiano ed è la zona più orientale d'Italia.