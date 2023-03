Veicolo elettrico che fa fermate in città - Cruciverba

Nissan Motor Co., Ltd. ( Nissan Jidosha) kabushiki gaisha) (commercializzata anche come Nissan Motor Corporation e spesso abbreviata Nissan), è una casa automobilistica multinazionale giapponese con sede a Nishi-ku, Yokohama. L'azienda è presente sul mercato automobilistico con i marchi Nissan, Infiniti e Datsun. Conosciuta sul mercato italiano soprattutto per i suoi ...

Il filobus è un filoveicolo stradale a trazione elettrica atto al trasporto di persone e alimentato tramite una doppia linea aerea chiamata bifilare, sospesa sulla sede stradale, da cui il veicolo capta l'energia elettrica a corrente continua, tramite due aste di captazione.