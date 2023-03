Una zuppa di legumi - Cruciverba

La mescciüa, scritto anche mesc-ciüa è un piatto tradizionale della cucina spezzina.

La feijoada è un piatto tipico della cucina dei paesi lusofoni, quali Portogallo, Brasile, Angola, Mozambico, Timor Est e Macao. Nella cucina brasiliana è probabilmente quello più noto e rappresentativo. Il termine deriva da feijão che in lingua portoghese sta per fagiolo, essendo questo uno degli ingredienti essenziali per tale piatto; per questo in italiano si potrebbe tradurre feijoada con fagiolata.