Una donna che colpisce - Cruciverba

L'Impero colpisce ancora (The Empire Strikes Back), noto anche come Guerre stellari: V Episodio - L'Impero colpisce ancora o Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back), è un film del 1980 diretto da Irvin Kershner. Seguito di Guerre stellari, è il secondo film in ordine di produzione (quinto in ordine di cronologia interna della serie) dell'omonima saga fantascientifica ...

Opere artistiche

Vamp o femme fatale – personaggio tipo

Cinema e fumetti

Vamp – film del 1986 diretto da Richard Wenk

– film del 1986 diretto da Richard Wenk Vamp – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica

Vamp – album della cantautrice Nada del 2011

Informatica

VAMP – acronimo per VMS, Apache, MySql, PHP come variante di LAMP per il sistema operativo OpenVMS

Videogiochi