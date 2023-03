Una cantante come la Tebaldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cantante come la Tebaldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOPRANO

Soluzione e Curiosità per: Una cantante come la Tebaldi Renata Tebaldi (Pesaro, 1º febbraio 1922 – Città di San Marino, 19 dicembre 2004) è stata un soprano italiano. In musica, il termine soprano indica sia la chiave musicale omonima, detta anche chiave di do, sia la più acuta delle voci (e il/la cantante che la possiede), sia un registro che può essere vocale o strumentale (ad esempio sassofono soprano). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 marzo 2023

