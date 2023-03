Temuto allucinogeno - Cruciverba

Nel mondo germanico, un berserkr (al plurale berserkir, in inglese berserker), raramente italianizzato in berserco, era un feroce guerriero che si diceva invasato dallo spirito di Odino ("furore"). Prima della battaglia entravano in uno stato mentale di furia, detto berserksgangr, che li rendeva particolarmente feroci e insensibili al dolore e alla sofferenza.

L'LSD (dietilammide dell'acido lisergico) è una tra le più potenti sostanze psichedeliche conosciute. La sigla è un'abbreviazione del nome tedesco del composto, Lysergsäurediethylamid.