Lo Stato degli Usa con Las Vegas - Cruciverba

Las Vegas (pronuncia italiana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/laz'vgas/; pronuncia inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ls 'vegs]) è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Clark e città più grande dello Stato del Nevada. È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità ...

Il Nevada (in inglese: , Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/n'væd/) è uno Stato federato situato negli Stati Uniti occidentali. Viene collocato tradizionalmente nella regione del sudovest e talvolta in quella delle Montagne Rocciose degli Stati Uniti d'America. Lo Stato è il 7° più ampio, il 35° più popoloso, e il 9° meno densamente popolato dei 50 stati degli Stati Uniti. Quasi tre quarti delle persone del Nevada vivono nella Contea di Clark, che contiene l'area metropolitana di Las Vegas-Paradise in cui si trovano le tre più grandi città dello Stato fuse insieme. La capitale del Nevada è Carson City. Lo Stato è ufficialmente conosciuto come The Silver State ("Lo Stato d'argento") e il motto è All for our Country ("Tutto per il nostro Paese").