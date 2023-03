Lo sport di Jai Hindley - Cruciverba

Jai Hindley (Perth, 5 maggio 1996) è un ciclista su strada australiano che corre per il team Bora-Hansgrohe. Professionista dal 2018, ha caratteristiche di scalatore, nel 2022 si è aggiudicato una tappa e la classifica generale del Giro d'Italia.

Per ciclismo si intende l'utilizzo di una bicicletta come mezzo meccanico a scopi differenziati. L'accezione più comune di "ciclismo" è riferita allo sport del ciclismo, ma in realtà lo spettro è più ampio abbracciando anche gli usi trasportistici, quelli ricreativi e cicloturistici e quelli militari.